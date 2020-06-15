Ранее в диспансере радиационной защиты получали обслуживание более 20 тысяч жителей Харьковской области.

В Харьковской области продолжаются акции протеста ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которые требуют от руководства Харьковской областной государственной администрации вернуть гарантированные законом плановые мероприятия по лечению, а также отказаться от перепрофилирования диспансера радиационной защиты населения для лечения больных коронавирусной инфекцией.Сегодня чернобыльцы вышли под стены диспансера и связались с заместителем председателя ХОГА Тарасом Пастухом, попросив чиновника приехать к медучреждению для диалога. Однако Пастух отказался, сославшись на загруженный день.Напомним, что по официальным данным, опубликованным в 2018 году, в Харьковской области на учете состоят 21 тыс. 189 человек, которые пользуются льготами соответственно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».Из них:- участников ликвидации результатов аварии на ЧАЭС – 10 869 (в том числе 5420 человек с инвалидностью);- переселенцев из зоны радиоактивного загрязнения – 5387 (в том числе 938 – с инвалидностью);- детей, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, – 2930 (в том числе 12 – с инвалидностью);- вдов граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, – 1802;- участников других ядерных аварий – 201 чел (из них 56 – с инвалидностью).Подробности в сюжете телеканала "р1"