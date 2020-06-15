Ранее в диспансере радиационной защиты получали обслуживание более 20 тысяч жителей Харьковской области.В Харьковской области продолжаются акции протеста ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которые требуют от руководства Харьковской областной государственной администрации вернуть гарантированные законом плановые мероприятия по лечению, а также отказаться от перепрофилирования диспансера радиационной защиты населения для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Сегодня чернобыльцы вышли под стены диспансера и связались с заместителем председателя ХОГА Тарасом Пастухом, попросив чиновника приехать к медучреждению для диалога. Однако Пастух отказался, сославшись на загруженный день.
Напомним, что по официальным данным, опубликованным в 2018 году, в Харьковской области на учете состоят 21 тыс. 189 человек, которые пользуются льготами соответственно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».
Из них:
- участников ликвидации результатов аварии на ЧАЭС – 10 869 (в том числе 5420 человек с инвалидностью);
- переселенцев из зоны радиоактивного загрязнения – 5387 (в том числе 938 – с инвалидностью);
- детей, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, – 2930 (в том числе 12 – с инвалидностью);
- вдов граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, – 1802;
- участников других ядерных аварий – 201 чел (из них 56 – с инвалидностью).
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