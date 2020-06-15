С понедельника, 15 июня, Украина возобновляет регулярные пассажирские авиарейсы за границу.

Из зарубежных направлений в первую очередь восстанавливаются авиаперелёты в наиболее популярные туристические страны: Турцию, Грецию, Кипр, Черногорию, Хорватию. Также в этот список стран попала и Грузия.При этом, как отмечал ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, авиасообщение с Италией и Испанией пока не будет восстанавливаться.По словам замминистра иностранных дел Евгения Енина, на данный момент есть позитивные сигналы, которые позволяют ожидать восстановления авиасообщения между Украиной и Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Также Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение, а именно: с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.В стране прилета путешественников может ждать карантин или обязательное тестирование на COVID-19. К примеру, в Греции 7-дневный карантин является обязательным даже после отрицательного результата теста. При этом все дополнительные расходы ложатся исключительно на туриста.Отмечается, что теперь попасть в аэропорт смогут только пассажиры и персонал. И только через температурный скрининг. Провожающих в зал аэропорта пускать пока не будут. Все в аэропорту должны носить защитные маски. Неизменным остается и требование соблюдения дистанции. Регистрация должна стать мобильной, а посадка - бесконтактной.