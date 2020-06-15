По состоянию на 15 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрирован 981 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 517 подозрений на COVID-19, из которых 1 542 случая подтверждено. Под подозрением остаются 245 человек, из них 216 - жители Харькова. Также за это время 741 пациент выздоровел, 59 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 июня в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 человека выздоровели, 901 умер. За последние сутки лабораторно подтверждено 656 новых случаев.