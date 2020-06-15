Врачи не устают напоминать о том, как важно своевременно распознавать симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку такое знание может спасти человеку жизнь. Специалисты перечислили признаки инсульта, которые нельзя игнорировать.

Зачастую картинка в глазах расплывается, но возможна и частичная потеря зрения. Если это происходит внезапно, игнорировать такое изменение нельзя.Пострадавший человек может все понимать, но сам оказывается не способен говорить предложениями, отчетливо произносить слова.Паралич или сильная слабость при инсульте могут затрагивать сторону тела, противоположную пострадавшей части головного мозга. Попросите человека вытянуть вперед руки – в случае мозгового одна из них непроизвольно начнет опускаться.По словам медиков, эти признаки инсульта нередко пропускаются, поскольку не вызывают ассоциации с ним.Неврологи подчеркивают: нельзя игнорировать любую внезапную сильную боль. Признаком инсульта часто оказывается головная боль, но также она может ощущаться в груди, плече, руке, одной части лица.На инсульт может указывать резкое усиление сердцебиения, сопровождаемое одышкой.Ее вызывает поражение участков головного мозга, контролирующих функции органов дыхания. Признаком инсульта может быть долго не проходящая икота.Исказившаяся мимика, улыбка, при которой задействует лишь одна часть лица – еще сигнал, который нельзя игнорировать. Немедленно звонить в скорую помощь, заметив это.