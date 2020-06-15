Полиция задержала 44-летнего подозреваемого.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП Харьковской области, следователи установили, что 44-летний злоумышленник приехал в гости к своим знакомым в поселок Лиман, где употреблял спиртные напитки вместе с 35-летним местным жителем. Между мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них нанес удар перочинным ножом в грудную клетку пострадавшему.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.