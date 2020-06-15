После присоединения Украины к программе расширенных возможностей, Киев будет стремиться к членству, говорят в Кабмине.

Североатлантический альянс ожидает от Украины принятия пяти законов, рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Европравде, опубликованном 15 июня.- Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе, - уточнила она.Она также заверила, что после получения нового статуса в НАТО, партнера с расширенными возможностями, Украина будет стремиться к членству.- Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе, - сказала Стефанишина.