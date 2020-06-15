Поливы приусадебных участков водой из коммунальной сети могут нарушить стабильность работы централизованного водоснабжения Изюма.

Об этом сообщили в изюмском водоканале.По данным предприятия, после наступления жары в городе значительно увеличилось суточное потребление воды (с 5 тыс. 700 куб.м до 10 тыс. 100 куб.м) и электрической энергии (с 6 тыс. 200 кВт до 11 тыс. кВт в сутки). Это связано с тем, что люди начали активно поливать приусадебные участки. Городской водопровод не рассчитан на такую нагрузку, и кроме того - изношен на 60%.«Таким образом, у нас есть выбор, или мы полностью удовлетворяем хозяйственно-бытовые нужды, или не умываемся и не купаемся, а поливаем приусадебные участки», - заявили в водоканале.В случае, если будут выявлены факты несанкционированных поливов приусадебных участков, расчет водопотребления будет осуществляется по пропускной способности трубы на вводе и составляет в среднем 17 тыс. 26,33 грн. за каждый случай.