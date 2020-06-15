Принято решение об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мер в харьковском транспорте. Там будут следить за наличием масок у пассажиров и сотрудников, а также проведением дезинфекции.

Это стало известно из протокола "О выполнении превентивных мер безопасности субъектами хозяйствования и населением Харькова в период ослабления карантина" внеочередного заседания городской комиссии Харьковского горсовета."Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета обеспечить усиление контроля за использованием средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно, персоналом и пассажирами метрополитена, наземного электрического и автомобильного транспорта; проведение дезинфекции движимого состава метрополитена, наземного электротранспорта и автомобильного транспорта предприятий-перевозчиков", - сказано в документе.Горсовет рекомендует полицейским усилить надзор за выполнением жителями Харькова противоэпидемических требований в общественных местах, в том числе в городском транспорте, и реагировать на нарушения. Администрации районов продолжат составлять админпротоколы за нарушения карантинных мер.На заседании поручили заместителю городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлане Горбуновой-Рубан контролировать соблюдение противоэпидемических мер на предприятиях бытового обслуживания, торговли и общественного питания.