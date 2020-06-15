Кабинет министров готовит изменения в постановление, которое регламентирует соблюдение карантинных мероприятий в Украине.Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Офиса президента.
По его словам, для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина.
Степанов отметил, что изменения будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может ужесточить карантин.
Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации, добавил глава Минздрава.
В Украине по данным на 15 июня коронавирусом заразились 31 810 человек, из них 14 253 выздоровели, летальных исходов — 901.
С 15 июня Украина перешла к новому этапу смягчения карантина — в стране будет отменен еще ряд запретов, введенных для борьбы с коронавирусом.
При этом Кабмин сохранил систему адаптивного карантина — то есть те области, которые не соответствуют трем критериям Минздрава, не смогут отменять даже предыдущие ограничения (открывать рестораны и т. д.).