Кабинет министров готовит изменения в постановление, которое регламентирует соблюдение карантинных мероприятий в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Офиса президента.По его словам, для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина.Степанов отметил, что изменения будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может ужесточить карантин.Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации, добавил глава Минздрава.В Украине по данным на 15 июня коронавирусом заразились 31 810 человек, из них 14 253 выздоровели, летальных исходов — 901.С 15 июня Украина перешла к новому этапу смягчения карантина — в стране будет отменен еще ряд запретов, введенных для борьбы с коронавирусом.При этом Кабмин сохранил систему адаптивного карантина — то есть те области, которые не соответствуют трем критериям Минздрава, не смогут отменять даже предыдущие ограничения (открывать рестораны и т. д.).