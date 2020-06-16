Движение транспорта по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Осипенко, будет запрещено с 9:00 до 17:00 16-19 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части по бул. Богдана Хмельницкого.На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.Кроме того, с 9:40 до 17:00 16, 17, 18 и 19 июня будет запрещено движение троллейбусов по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до пр. Александровского при движении в сторону пр. Александровского.В связи с этим, троллейбусы №25 и 36: не ходят.