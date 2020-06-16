После довольно холодной весны Харьков буквально за день превратился в раскаленную сковородку. Горожане массово потянулись к воде. Однако водные процедуры могут не только освежить и избавить от стресса, но и уложить на больничную койку. Почему не стоит плавать в пруду вместе с утками и безопасно ли в период эпидемии коронавируса купаться в закрытых водоемах?

Соскучившись по теплу, солнышку и природе, уставшие от карантина харьковчане потянулись на природу – в леса и к водоемам.– С одной стороны, это положительный момент, поскольку организму человека необходим свежий воздух, насыщенный кислородом, а также солнечные ванны, стимулирующие выработку в организме витамина D, – говорит заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины, физиотерапии и курортологии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Елена Зинченко. – Витамин D необходим для нормального функционирования опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем. Ведь не секрет, что недостаток этого витамина приводит к формированию рахита у детей. А у лиц старших возрастных категорий снижение концентрации витамина D является потенциально значимым фактором развития таких серьезных патологий, как рак, сердечно-сосудистые нарушения, сахарный диабет, инфекционные заболевания, ряд аутоиммунных болезней, остеопороз и так далее.Не менее полезны, по словам специалиста, и водные процедуры.– Они позволяют насытить организм положительной энергетикой, снять состояние хронического стресса, в котором, к сожалению, мы все в настоящее время прибываем в связи с возросшей социальной напряженностью в обществе, экономическим кризисом, а также карантинными мероприятиями, вынудившими людей находиться в самоизоляции, – продолжает Елена Зинченко. – Водные процедуры, купание в бассейнах и водоемах положительно влияют на работу позвоночника, опорно-двигательного аппарата, состояние кожных покровов.Однако не стоит забывать, что состояние харьковских водоемов в последнее время оставляет желать лучшего, и через воду в организм человека могут попадать нежелательные «гости».– В частности, различные кишечные инфекции – дизентерия, сальмонеллез, вирусный гепатит А и так далее, – перечисляет врач. – Первые симптомы при таких инфекциях – диарея, тошнота, повышение температуры, боли в животе. Кроме того, не исключены различные паразитарные инфекции – такие, как аскаридоз, который проявляется лихорадкой, сухим кашелем, тошнотой, болями в животе, диареей. Мало того, в загрязненных водоемах можно заразиться от уток церкариозом, который еще называют «утиной болезнью» или «зудом купальщиков». Эта инфекция вызывает зуд, покраснение кожи и сыпь небольшого размера.Специалисты не рекомендуют отдыхать на заброшенных пляжах, пить воду из водоемов, а также купаться в тех местах, где плавают утки.– И, конечно же, в период эпидемии коронавируса я бы рекомендовала воздержаться от массовых скоплений людей и, по возможности, купания в бассейнах и закрытых водоемах, поскольку водная среда является средой распространения инфекции, в том числе вирусной, – замечает Елена Зинченко.