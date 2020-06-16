Минобразования выступает против отмены внешнего независимого оценивания, сообщила пресс-служба министерства 15 июня.

- Отмена ВНО недопустима. ВНО - это залог справедливого и объективного оценивания, честного и прозрачного поступления... Другие способы оценки, например, средний балл свидетельства о среднем образовании, нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно. Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступительной кампании-2020, - заявила врио министра Любомира Мандзий.Она заверила, что министерство способно обеспечить безопасное проведение ВНО согласно требованиям Минздрава.- Пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков... Готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба согласно специальному чеклисту, - сказала Мандзий.Минобразования подчеркнуло, что возрастная группа участников ВНО "стойка к заражению". К тому же вступление в вузы по результатам экзаменов более опасно с точки зрения скопления людей и сложностей в соблюдении социальной дистанции.Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия для отмены ВНО в этом году, отметив, что для этого "нам всем нужно очень постараться".