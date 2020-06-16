Идти к людям, слушать, слышать, поддерживать – за неделю народный депутат Украины Юлия Светличная посетила пять районов Харьковщины. Это, наверное, единственный народный избранник, который столько времени проводит с людьми, изучая и решая их проблемы. «Так делала всегда – так будет и в дальнейшем», – заверила Юлия Светличная.

Больницу удалось сохранить

В этом году ремонт не состоялся

Обещание выполнила

Деньги давать передумали

Красноград, Зачепиловка, Новая Водолага, Сахновщина, Кегичевка – за неделю народный депутат Украины Юлия Светличная посетила пять районов Харьковской области. Пообщаться с людьми, разобраться в каждой проблеме, помочь – такова цель визитов парламентария к своим избирателям.– Забота о людях – это главная политика! – отмечает Юлия Светличная.На днях она побывала в Нововодолажской объединенной территориальной громаде – одной из первых на Харьковщине.– В Новой Водолаге встретилась со всеми желающими – учителями, предпринимателями, врачами. Услышала, что в районе много проблем, требующих немедленного реагирования. Будем вмешиваться, – сообщила народный депутат. – Зашли в Центр административных услуг, который был открыт три года назад и стал одним из первых в области. Поговорили с людьми. Спросили, как дела. Люди довольны, говорят, что удобно. И это действительно удобно, когда более 150 услуг можно получить в одной точке. Как всегда, поддержали медицину. Местной больнице передали современное медицинское оборудование, которое поможет в лечении костей и суставов. Об эффективных средствах защиты для врачей также не забыли.Нововодолажская ОТГ была создана в 2017 году. При поддержке Юлии Светличной, которая тогда возглавляла Харьковскую область, здесь закипела работа по обновлению объектов инфраструктуры: впервые за 50 лет начался капитальный ремонт районной больницы; стартовало восстановление школ, детских садов и оснащение их современным оборудованием; открылся один из первых в области Центр предоставления административных услуг.– Нововодолажская ОТГ была создана одной из первых в Харьковской области и входит в десятку лучших в Украине. С 2017 года начали комплексно ремонтировать больницу, и до 2019-го почти все сделали, все корпуса. Начали комплексный ремонт школ, детских садов. За это время очень много было сделано, – отмечает Юлия Светличная.Одним из важнейших достижений в Нововодолажской ОТГ называют сохранение районной больницы. Несколько лет назад ее едва не закрыли. Медики обратились за помощью к тогдашнему губернатору Юлии Светличной – и больницу спасли.– Два года назад Юлия Александровна приехала в нашу больницу. Она была первым губернатором в истории Харьковской области, которая пошла по палатам, посмотрела, как лечатся пациенты, в каких условиях находятся, каким оборудованием пользуется больница, – вспоминает директор Центра акушерства и гинекологии Валерий Питько. – После этого были решены вопросы по сохранению нашей родной больницы, по выделению средств для строительства, ремонта.По словам главного врача Нововодолажской ЦРБ Олега Яковенко, в больнице были сохранены все отделения – терапия, педиатрия, неврология, кардиологический профиль. Больница работает с одним приоритетным пакетом – это лечение мозговых инсультов.В течение последних трех лет в ЦРБ были проведены текущий и капитальный ремонты, закуплено новое оборудование. Это позволило создать комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала. В одном лечебном корпусе сосредоточено несколько видов оказания медицинской помощи пациентам: хирургической, гинекологической, травматологической, педиатрической, есть отделение анестезиологии с кроватями для интенсивной терапии и операционная.Создана уникальная структура – приемно-диагностическое отделение, где пациента не только осматривают и направляют на лечение, но и проводят полный комплекс обследований, лабораторных исследований, устанавливают диагноз и план лечения.В прошлом году детское отделение переведено в новое современное отремонтированное помещение, приобретены новая мебель, мягкий инвентарь, созданы комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и медицинского персонала.Однако ремонт отделения травматологии, запланированный на текущий год, не состоялся – из областного бюджета не выделили средства.Юлия Светличная продолжает поддерживать больницу, теперь уже как народный депутат. Посетив Нововодолажскую ЦРБ, она передала медучреждению современное медицинское оборудование для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.– Аппараты внешней фиксации нужны для того, чтобы зафиксировать обломки кости. С помощью таких устройств это может сделать даже не высококвалифицированный специалист, – отмечает народный депутат.В период каденции Юлии Светличной на посту руководителя Харьковщины в Новой Водолаге, как и по всей области, активно проводился комплексный ремонт школ и оснащение учебных заведений современным оборудованием.Нововодолажский лицей № 2 является опорным учреждением – в его состав входят два филиала: Знаменский и Федоровский. Будучи губернатором, Юлия Светличная заверила учеников лицея, что заведение получит новый школьный автобус и два предметных кабинета. Обещание выполнила: ключи от нового транспортного средства были вручены директору заведения летом 2018 года, а в августе были выделены деньги на приобретение оборудования для кабинетов химии и биологии. В январе прошлого года в лицее установили современную мультимедийную технику – такой может похвастаться не каждая школа в Харькове.Посетив лицей уже в качестве народного депутата, Юлия Светличная услышала в свой адрес много слов благодарности.– Мечты сбываются. Буквально два года назад мы могли об этом только мечтать. Это заставляет нас двигаться дальше, развиваться, искать новые пути, новые способы подачи материала, быть современными, интересными детям, – говорит директор Нововодолажского лицея №2 Вита Зощук.А еще в Нововодолажской ОТГ открылся собственный ЦПАУ – теперь в одном месте можно получить 156 административных услуг.Все это было сделано за счет местных и государственных средств.К сожалению, в 2020 году государство и областная власть финансирование многих проектов прекратили.– Инфраструктурная субвенция предполагается на пять лет как поддержка ОТГ. На те 2,8 миллиона гривен, которые мы должны были получить, мы запроектировали строительство новой дороги. А сейчас вынуждены извиняться перед людьми. То, что от нас зависело – проект, экспертизу, – мы сделали. Но деньги нам давать передумали, – разводит руками нововодолажский поселковый голова Александр Есин.Народный депутат Украины Юлия Светличная уверена: оставлять громады без поддержки нельзя.– Надеюсь, что заведения образования, здравоохранения, социальной помощи будут развиваться по всем районам, по всем областям Украины. Это позволяет людям видеть, куда идут их налоги, дает возможность в комфортных и прозрачных условиях получать качественную поддержку или услугу. Ну и, конечно, каждый человек может чувствовать европейский уровень обслуживания здесь, у нас, в Украине, – отмечает Юлия Светличная.