Идти к людям, слушать, слышать, поддерживать – за неделю народный депутат Украины Юлия Светличная посетила пять районов Харьковщины. Это, наверное, единственный народный избранник, который столько времени проводит с людьми, изучая и решая их проблемы. «Так делала всегда – так будет и в дальнейшем», – заверила Юлия Светличная.Красноград, Зачепиловка, Новая Водолага, Сахновщина, Кегичевка – за неделю народный депутат Украины Юлия Светличная посетила пять районов Харьковской области. Пообщаться с людьми, разобраться в каждой проблеме, помочь – такова цель визитов парламентария к своим избирателям.
– Забота о людях – это главная политика! – отмечает Юлия Светличная.
На днях она побывала в Нововодолажской объединенной территориальной громаде – одной из первых на Харьковщине.
– В Новой Водолаге встретилась со всеми желающими – учителями, предпринимателями, врачами. Услышала, что в районе много проблем, требующих немедленного реагирования. Будем вмешиваться, – сообщила народный депутат. – Зашли в Центр административных услуг, который был открыт три года назад и стал одним из первых в области. Поговорили с людьми. Спросили, как дела. Люди довольны, говорят, что удобно. И это действительно удобно, когда более 150 услуг можно получить в одной точке. Как всегда, поддержали медицину. Местной больнице передали современное медицинское оборудование, которое поможет в лечении костей и суставов. Об эффективных средствах защиты для врачей также не забыли.
Нововодолажская ОТГ была создана в 2017 году. При поддержке Юлии Светличной, которая тогда возглавляла Харьковскую область, здесь закипела работа по обновлению объектов инфраструктуры: впервые за 50 лет начался капитальный ремонт районной больницы; стартовало восстановление школ, детских садов и оснащение их современным оборудованием; открылся один из первых в области Центр предоставления административных услуг.
– Нововодолажская ОТГ была создана одной из первых в Харьковской области и входит в десятку лучших в Украине. С 2017 года начали комплексно ремонтировать больницу, и до 2019-го почти все сделали, все корпуса. Начали комплексный ремонт школ, детских садов. За это время очень много было сделано, – отмечает Юлия Светличная.
Больницу удалось сохранить
Одним из важнейших достижений в Нововодолажской ОТГ называют сохранение районной больницы. Несколько лет назад ее едва не закрыли. Медики обратились за помощью к тогдашнему губернатору Юлии Светличной – и больницу спасли.
– Два года назад Юлия Александровна приехала в нашу больницу. Она была первым губернатором в истории Харьковской области, которая пошла по палатам, посмотрела, как лечатся пациенты, в каких условиях находятся, каким оборудованием пользуется больница, – вспоминает директор Центра акушерства и гинекологии Валерий Питько. – После этого были решены вопросы по сохранению нашей родной больницы, по выделению средств для строительства, ремонта.
По словам главного врача Нововодолажской ЦРБ Олега Яковенко, в больнице были сохранены все отделения – терапия, педиатрия, неврология, кардиологический профиль. Больница работает с одним приоритетным пакетом – это лечение мозговых инсультов.
В этом году ремонт не состоялся
В течение последних трех лет в ЦРБ были проведены текущий и капитальный ремонты, закуплено новое оборудование. Это позволило создать комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала. В одном лечебном корпусе сосредоточено несколько видов оказания медицинской помощи пациентам: хирургической, гинекологической, травматологической, педиатрической, есть отделение анестезиологии с кроватями для интенсивной терапии и операционная.
Создана уникальная структура – приемно-диагностическое отделение, где пациента не только осматривают и направляют на лечение, но и проводят полный комплекс обследований, лабораторных исследований, устанавливают диагноз и план лечения.
В прошлом году детское отделение переведено в новое современное отремонтированное помещение, приобретены новая мебель, мягкий инвентарь, созданы комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и медицинского персонала.
Однако ремонт отделения травматологии, запланированный на текущий год, не состоялся – из областного бюджета не выделили средства.
Юлия Светличная продолжает поддерживать больницу, теперь уже как народный депутат. Посетив Нововодолажскую ЦРБ, она передала медучреждению современное медицинское оборудование для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
– Аппараты внешней фиксации нужны для того, чтобы зафиксировать обломки кости. С помощью таких устройств это может сделать даже не высококвалифицированный специалист, – отмечает народный депутат.
Обещание выполнила
В период каденции Юлии Светличной на посту руководителя Харьковщины в Новой Водолаге, как и по всей области, активно проводился комплексный ремонт школ и оснащение учебных заведений современным оборудованием.
Нововодолажский лицей № 2 является опорным учреждением – в его состав входят два филиала: Знаменский и Федоровский. Будучи губернатором, Юлия Светличная заверила учеников лицея, что заведение получит новый школьный автобус и два предметных кабинета. Обещание выполнила: ключи от нового транспортного средства были вручены директору заведения летом 2018 года, а в августе были выделены деньги на приобретение оборудования для кабинетов химии и биологии. В январе прошлого года в лицее установили современную мультимедийную технику – такой может похвастаться не каждая школа в Харькове.
Посетив лицей уже в качестве народного депутата, Юлия Светличная услышала в свой адрес много слов благодарности.
– Мечты сбываются. Буквально два года назад мы могли об этом только мечтать. Это заставляет нас двигаться дальше, развиваться, искать новые пути, новые способы подачи материала, быть современными, интересными детям, – говорит директор Нововодолажского лицея №2 Вита Зощук.
А еще в Нововодолажской ОТГ открылся собственный ЦПАУ – теперь в одном месте можно получить 156 административных услуг.
Все это было сделано за счет местных и государственных средств.
Деньги давать передумали
К сожалению, в 2020 году государство и областная власть финансирование многих проектов прекратили.
– Инфраструктурная субвенция предполагается на пять лет как поддержка ОТГ. На те 2,8 миллиона гривен, которые мы должны были получить, мы запроектировали строительство новой дороги. А сейчас вынуждены извиняться перед людьми. То, что от нас зависело – проект, экспертизу, – мы сделали. Но деньги нам давать передумали, – разводит руками нововодолажский поселковый голова Александр Есин.
Народный депутат Украины Юлия Светличная уверена: оставлять громады без поддержки нельзя.
– Надеюсь, что заведения образования, здравоохранения, социальной помощи будут развиваться по всем районам, по всем областям Украины. Это позволяет людям видеть, куда идут их налоги, дает возможность в комфортных и прозрачных условиях получать качественную поддержку или услугу. Ну и, конечно, каждый человек может чувствовать европейский уровень обслуживания здесь, у нас, в Украине, – отмечает Юлия Светличная.