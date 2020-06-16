Избежать появления неприятного запаха изо рта утром может помочь простой способ – отказ от пищи за три часа до сна.

Этот способ назвал врач, специалист по уху, носу и горлу Эрих Фойгт в интервью британскому изданию Business Insider. По словам медика, люди часто не связывают свои поздние приемы пищи с неприятным запахом изо рта по утрам. Между тем, привычка поздно ужинать способствует зловонному дыханию утром, утверждает Фойгт.- Люди, употребляющие пищу поздно вечером, сильно напрягают желудок ночью. Положение тела на плоской поверхности кровати способствует попаданию желудочной кислоты в пищевод во время процесса пищеварения, что вызывает неприятный запах во рту, - назвал причину врач.Таким образом, способ покончить с отталкивающим «ароматом» изо рта по утрам может быть простым. Вот совет специалиста: старайтесь ничего не есть за три часа до сна, это позволит желудку переварить пищу до того, как вы отправитесь в кровать.Также Фойгт заметил, что особенно часто неприятный запах изо рта по утрам встречается у людей с хроническим заболеванием (воспалением) носовых пазух. Во время сна они начинают дышать через рот, а не через нос. Поэтому, если плохое дыхание утром становится постоянным явлением, нужно обсудить проблему и проконсультироваться с отоларингологом, поделился эксперт.