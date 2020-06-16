Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил итоги конференции Профессиональной футбольной лиги, которая большинством голосов приняла решение о возобновлении чемпионата в Первой лиге.

Игроки ФК "Металлист 1925" продолжают подготовку к возобновлению чемпионата Первой лиги.– Это, безусловно, придало ребятам позитива и хорошего настроения, – отмечают в пресс-службе "Металлиста 1925". – Теперь команда четко знает, к чему готовиться, уже сейчас держа в голове стартовый матч против запорожского "Металлурга".Напомним, базовой датой его проведения является 23 июня.– Наконец, справедливость восторжествовала. Все мы каждый день следили за тем, как развиваются события по этому вопросу. Твердо уверен, что все футболисты любого клуба – за футбол. Хорошо, что в нужный момент вмешался президент УАФ Андрей Павелко и помог прийти к консенсусу, – говорит капитан желто-синих Сергей Давыдов.По словам председателя наблюдательного совета ФК "Металлист 1925" Сергея Стороженко, Андрей Павелко проявил волю и глубокое понимание ситуации, разъяснив клубам последствия раскола в профессиональном футболе.– Он также открыл нам глаза на ситуацию, при которой "Динамо" и "Шахтеру" не требуется расширение УПЛ, что их устраивает 12 и даже десять команд, поскольку так им будет легче играть, – рассказывает Сергей Стороженко. – Не каждый руководитель может так смело и открыто противодействовать попыткам нарушения регламента. Хочется верить, что возможные подковерные игры вокруг окончания чемпионата Первой лиги будут приостановлены руководством УАФ, а честность и спортивных ценности возобладают.