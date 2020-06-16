Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил итоги конференции Профессиональной футбольной лиги, которая большинством голосов приняла решение о возобновлении чемпионата в Первой лиге.Игроки ФК "Металлист 1925" продолжают подготовку к возобновлению чемпионата Первой лиги.
– Это, безусловно, придало ребятам позитива и хорошего настроения, – отмечают в пресс-службе "Металлиста 1925". – Теперь команда четко знает, к чему готовиться, уже сейчас держа в голове стартовый матч против запорожского "Металлурга".
Напомним, базовой датой его проведения является 23 июня.
– Наконец, справедливость восторжествовала. Все мы каждый день следили за тем, как развиваются события по этому вопросу. Твердо уверен, что все футболисты любого клуба – за футбол. Хорошо, что в нужный момент вмешался президент УАФ Андрей Павелко и помог прийти к консенсусу, – говорит капитан желто-синих Сергей Давыдов.
По словам председателя наблюдательного совета ФК "Металлист 1925" Сергея Стороженко, Андрей Павелко проявил волю и глубокое понимание ситуации, разъяснив клубам последствия раскола в профессиональном футболе.
– Он также открыл нам глаза на ситуацию, при которой "Динамо" и "Шахтеру" не требуется расширение УПЛ, что их устраивает 12 и даже десять команд, поскольку так им будет легче играть, – рассказывает Сергей Стороженко. – Не каждый руководитель может так смело и открыто противодействовать попыткам нарушения регламента. Хочется верить, что возможные подковерные игры вокруг окончания чемпионата Первой лиги будут приостановлены руководством УАФ, а честность и спортивных ценности возобладают.