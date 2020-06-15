По приказу начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко временно исполняющим обязанности главы отделения будет Александр Кривошей.

Нового руководителя личному составу подразделения 15 июня представил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области полковник полиции Виталий Гузь.Подполковник полиции Александр Кривошей службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. До назначения в Купянский отдел полиции работал в должности заместителя начальника отдела раскрытия угонов транспортных средств Управления уголовного розыска ГУНП в Киеве.Источник: ГУНП в Харьковской области