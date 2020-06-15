Мужчина проник в автомобиль потерпевшей и украл сумочку.

Как сообщает пресс-службе ГУНП, 15 июня на перекрестке улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейного произошло ДТП. Пока женщина, которая управляла одним из автомобилей вышла из машины и подошла до второго участника аварии, в ее автомобиль проник 39-летний гражданин Грузии.Злоумышленник завладел сумкой потерпевшей, в которой находилось около 1500 гривен, документы, ключи и другие вещи. Однако, далеко уйти злоумышленнику не удалось. Один из очевидцев вызвал полицию, которые задержали мужчину.На данный момент следователями открыто уголовное производство по ч.3. ст. 186 (грабеж) Криминального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.