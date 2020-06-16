Председатель Харьковской областной государственной администрации подал декларацию об изменении в имущественном состоянии.Согласно опубликованному документу, Алексей Кучер продал движимое имущество на сумму 800 тысяч гривен Мазур Андриане Владимировне. О том, какое именно имущество продал чиновник в документе не указывается, однако, в своей декларации перед увольнением с должности помощника судьи, жена Алексея Кучера указала отсутствие автомобиля Lexus NX 200T, 2017 года выпуска, который был в собственности чиновника.
Напомним, что ранее Кучер подал декларацию о продажи квартиры, которую глава ХОГА продал за 867 тысяч гривен.