Правоохранители разыскивают Константина Аверьянова.Лозовским отделом полиции устанавливается местонахождение Константина Аверьянова, 1972 года, житель города Лозовая, Харьковской области.
Мужчина 14 марта ушел из дома и не вернулся.
Его приметы: рост около 175 см, темные короткие волосы, карие глаза, худощавого телосложения.
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Лозовской ОП ГУНП в Харьковской области: 64602, Харьковская область,. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого, д. 7, телефон 0574590064 или по мобильному телефону +380667084960 (Максим).