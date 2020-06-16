Правоохранители разыскивают Константина Аверьянова.

Лозовским отделом полиции устанавливается местонахождение Константина Аверьянова, 1972 года, житель города Лозовая, Харьковской области.Мужчина 14 марта ушел из дома и не вернулся.рост около 175 см, темные короткие волосы, карие глаза, худощавого телосложения.Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Лозовской ОП ГУНП в Харьковской области: 64602, Харьковская область,. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого, д. 7, телефонили по мобильному телефону(Максим).