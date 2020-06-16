Минздрав примет решение о проведении внешнего независимого оценивания до конца недели, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 16 июня.

- Мы планируем провести ВНО, но определили два четких критерия для его проведения. Будем определяться 19-20 июня в соответствии с этими критериями. По состоянию на сегодня они разрешают провести ВНО,- сказал он.Министр также напомнил критерии проведения ВНО.- Это и проведение термоскрининга, обязательный допуск в масках, рассадка с соблюдением социальной дистанции. Обязательно должны быть определены маршруты доставки, какими доезжают люди к пунктам оценивания. Не допускаются посторонние кроме тех, кто сдает ВНО и инспекторов, - рассказал он.Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал условия для отмены ВНО в этом году, отметив, что для этого "нам всем нужно очень постараться".В Минобразования выступают категорически против отмены ВНО. Центр оценивания также не видит причин для его отмены.