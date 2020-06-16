Движение транспорта по ул. Большой Гончаровской, на участке от пер. Симферопольского до ул. Конева, будет запрещено с 10:00 до 18:00 16 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с восстановительными работами на водопроводной магистрали.Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Валерия Петросова, пер. Симферопольскому, пер. Гончаровскому и др.На время работ автобусы №67е и 238э будут объезжать закрытый участок следующим образом: - ул. Конева - пер. Симферопольский - ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.