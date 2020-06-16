Выпускники Академии Национальной гвардии Украины (Харьков) получили дипломы. Как сообщается, воинское знание «лейтенант» получили 187 человек.

Также в этом году обучение в академии завершили 124 офицера-магистра оперативно-тактического факультета дневной и заочной форм обучения и 10 выпускников заочной формы обучения гуманитарного факультета.Среди выпускников Национальной академии Нацгвардии - 20 девушек.В академии действует 24 кафедры, на которых работает 196 научно-педагогических работников. В вузе обучаются 2 тыс. 500 человек различных категорий, уровней обучения и форм подготовки.