Министерство социальной политики занялось проведением аудита льгот и выплаты пособий для того, чтобы исключить возможные злоупотребления из государственных программ.

Об этом сообщает глава ведомства Марина Лазебная.Министр социальной политики Украины Марина Лазебная не исключает того, что в стране может сократиться объем выплачиваемых государством пособий, поскольку был инициирован аудит льгот на предмет мошеннических действий и злоупотреблений.- Мы проводим аудит, проверяем, будем упорядочивать. Но, подчеркиваю, что льготы, скажем, АТОшникам, чернобыльцам и другим уязвимым категориям пересматриваться не будут. Мы только хотим упорядочить и пересмотреть программы, где есть злоупотребления. Пока не буду конкретизировать, но есть определенные программы, которые создавались с хорошими намерениями и для положительного эффекта, но на самом деле, время показало, что там есть манипулирования, — заверила Марина Лазебная.Чиновница также сообщила о том, что приоритетом нынешних властей является упрощение задачи получения украинцами социальных выплат. Государственная помощь должны быть адресной и обладать стимулирующей функцией. Благодаря этим выплатам население должно не только существовать, но и пытаться вернуться к полноценной жизни.- На сегодня в стране тридцать видов различных пособий и семьдесят пять категорий людей имеют разные статусы. Поэтому, мы бы хотели, с одной стороны усилить адресность оказания помощи, некоторые помощи унифицировать, определить оптимальной путь помощи человеку, — рассказала Марина Лазебная.