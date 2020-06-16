На данный момент сотрудники СБУ доставляют его в столичный суд.

Как сообщает пресс-службе Службы безопасности Украины, Мангера задержали сегодня утром в рамках исполнения постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева.Следственный судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.Изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей.