Не за горами – местные выборы. Пристрастия избирателей поменялись – помимо «новых лиц», важны еще и опыт, а также реальные результаты конкретных действий. Именно таким критериям отвечает лидер политической силы «Блок Светличной «Разом!». Юлия Светличная олицетворяет сочетание обновления в политике и конкретного управленческого опыта. Такое мнение высказал в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» кандидат политических наук Антон Авксентьев.

На выборы – со своими именными проектами

Какие кандидаты сегодня в тренде

Блок Светличной имеет хорошие перспективы

Растет процент рационального патриотизма

«Слуга народа» будет навязывать свой бренд?

– До выборов осталось четыре с половиной месяца, но по сей день нет ясности с избирательным кодексом. Поправки к нему проголосовали только в первом чтении и во втором чтении, а в целом – еще нет. Так что мы пока не знаем, какими будут правила игры. А там есть существенные нюансы, которые касаются залога и вопроса избирательных систем. И эти правила игры как раз и предопределяют круг участников, а также то, с какими региональными партиями пойдут региональные элиты.Еще два месяца назад речь шла о том, что на выборы могут идти только крупные партии, которые выдвигают кандидатов в две трети местных советов. Была идея об общенациональном пятипроцентном барьере, хотя для местных выборов это абсурд. Потом вроде как от подобных идей отказались – это прозвучало из уст Владимира Зеленского. Появился тренд последних месяцев – именные проекты. Наша региональная элита почувствовала себя достаточно автономной от всеукраинских популярных брендов, понимая, что это местные выборы, и здесь все-таки голосуют за местных лидеров, которых знают и которым доверяют. По сути все региональные элиты пойдут на выборы со своими именными проектами. Среди них – «Блок Кернеса «Успешный Харьков», «Блок Светличной «Разом!», «Народные инициативы Александра Фельдмана». То есть появился тренд на именные локальные партии, лидерские – под ту персону, которая пользуется в Харькове и регионе уважением, популярностью и поддержкой.– Называть какие-то цифры, безусловно, преждевременно. И мне не нравится, что уже сегодня приводятся некие предварительные рейтинги. Я бы воздержался от прогнозов с цифрами. В то же время, региональные элиты, которые у нас в регионе доминируют не первый цикл и пользуются популярностью, узнаваемостью, доверием, никуда не делись. И я их уже назвал. Думаю, фаворитами в городе являются блок Геннадия Кернеса и блок Юлии Светличной.Главное, что я сейчас вижу, – нас ждет конкурентная кампания, которая закончится конкурентными советами, в которых не будет однопартийного большинства. Последние пять лет политика в городском совете была сведена к минимуму – по емкому выражению мэра, депутаты выполняли функцию кнопок. Харьков был единственным областным центром, в котором существовало однопартийное промэрское большинство. На этот раз ни в областном, ни городском совете уже не будет однопартийного большинства.Сейчас позиции всех действующих мэров, которые делают обычную работу, но преподносят это как личные заслуги, усилились. Особенно на фоне слабого центра. Избиратель чувствует, что центральная власть как-то раз за разом показывает слабость, нерешительность, непоследовательность решений, в том числе кадровых. И местные власти на фоне этого хаоса в центре выглядят очень выигрышно.– 2019-й год часто называли электоральным майданом или бескровной электоральной революцией. Имеется в виду сильный запрос на новые лица, который олицетворял на тот момент Владимир Зеленский. А в парламент попали совершенно неизвестные люди, которые победили на мажоритарке достаточно авторитетных кандидатов. То есть запрос выглядел так: кто угодно, лишь бы новый.Думаю, что ситуация изменилась. Наблюдается разочарование. Это демонстрируют в том числе и социологические опросы. Трендом будет некий сплав. С одной стороны – запрос на обновление сохранится, хотя и в меньшей степени, а с другой – нужно, чтобы кандидат был не просто новым лицом, а что-то умел, имел управленческий опыт, показал кейсы конкретной деятельности.– Это как раз и есть тот сплав запроса на обновление в политике и в то же время конкретного управленческого опыта со времен губернаторства Юлии Светличной. И возможно, как раз ее партии удастся ответить на тот самый комбинированный запрос избирателей. Но это во многом будет зависеть от того, кого мы увидим в списках. Лично я не думаю, что самой Юлии Светличной сейчас есть резон менять мандат народного депутата Украины и перспективы всеукраинской политической карьеры на персональное нахождение в локальных списках. Важно, будет ли ее команда соответствовать образу лидера и флагмана партии.– Я согласен. Надеюсь, что команда и списки, которые мы увидим, будут соответствовать.– Электорат у нас очень неоднородный. Есть некий идеологический раскол, который никуда не делся. Существовало мнение, что третья сила – «зеленая» – сняла промайданные и контрмайданные противоречия, все слились в «зеленом» экстазе и проголосовали за «Слугу народа». На самом деле – нет. В информационном пространстве и в ментальности людей раскол никуда не делся, поэтому я бы смотрел на электорат, в том числе и в Харьковском регионе, как на совокупность сегментов. И в каждом сегменте есть запрос. И этому запросу стараются отвечать какие-то политики, партии, конкурируя за избирателей.– На мой взгляд, охвачены неравномерно. Буду говорить понятно для всех – «оранжевое», «синее» и «зеленое» поля.Что касается «зеленых», то бишь «Слуги народа», то есть нарастающее разочарование – динамика настроений видна по маркерным вопросам. Логично, что «медовый месяц» не мог длиться вечно, и разочарование нарастает. Будет отток – как в «оранжевое», так и в «синее» поля, из которых в 2019 году «зеленые» черпали свои ресурсы.На «синем» поле – три-четыре проекта. В первую очередь, «Опозиційна платформа – За життя» – крупная всеукраинская партия с высоким рейтингом в Харьковском регионе, со своей структурой и понятной для избирателей идеологией. С ней будет конкурировать именной проект, созданный под мэра Харькова, «Блок Кернеса «Успешный Харьков». Геннадий Кернес уже активно пытался пиариться на тематике 9 Мая, информационных войнах вокруг маршала Жукова, стараясь показать, что именно он, а не ОПЗЖ, является носителем определенных ценностей. Во втором эшелоне «синего» поля – партия Шария. У него более молодой электорат – это по сути партия YouTube. И «Народные инициативы» тоже идеологически находятся где-то там – Александр Фельдман пытается показать, что он в городе влиятельнее Кернеса.«Оранжевый» сегмент не только меньше, что традиционно для Харьковского региона, но еще и перенасыщен. В нем можно насчитать два десятка партий. В Харькове они могут набрать в общей сложности 20–30%. Это мелкие партии – грубо говоря, однопроцентники. Если они не консолидируются, то просто распылят голоса своих избирателей. Существует пятипроцентный барьер в облсовет и горсовет, и голоса, отданные за партии, не преодолевшие этот барьер, пропорционально распределяются среди победителей. То есть голоса «оранжевого» лагеря, отданные за маленькие непопулярные «оранжевые» партии, перераспределятся за «синих» и «зеленых». И мы получим идеологический диссонанс: хотели одного, а выбрали другое. Если уже сейчас не начнется процесс консолидации в данном секторе, это будет реальная проблема.Хочу призвать избирателей, чтобы они здраво и трезво оценивали шансы своих фаворитов. Если они понимают, что партия наберет 1%, стоит, наверное, поискать другой вариант, чтобы не тратить свой голос впустую. Можно ориентироваться на социологию, на недавние выборы, в том же 179-м округе, например. «Блок Светличной «Разом!»– достаточно перспективная партия. Думаю, что у нее сильные позиции, особенно в области.– Я с вами согласен. Как не приевшийся политик, которому есть что показать из своих реализованных дел, Юлия Светличная действительно подходит под данный образ. И если говорить об «оранжевых» однопроцентных партиях, то я бы на их месте выбирал с целью объединения как раз блок Юлии Светличной. Лидерам, зачастую достаточно успешным в своей сфере, нужно думать, как максимально полезно реализоваться самому и принести пользу своим избирателям. Если они ни с кем не объединятся и просто потратят деньги, чтобы идти под брендом «однопроцентников», никому пользы они не принесут.– Надеюсь, что все пройдет тихо, мирно, демократично, без попыток расшатать ситуацию. Надеюсь, что нынешняя областная власть станет не пиар-отделом одной из партий, как это часто бывает, а все-таки гарантом стабильности во всех аспектах.Наш регион – действительно специфический, но я уверен, что процент рационального патриотизма в Харьковской области растет. Традиционный патриотизм – это больше лозунги, символы, вышиванки, песни, речевки. Показуха, одним словом. Форма, лишенная содержания. Рациональный патриотизм – это когда любой харьковчанин, даже ранее голосовавший за Януковича, понимает, что все мы в одной лодке и никому российские танки тут не нужны. И я вижу, что в Харькове процент рациональных патриотов, которые не просто надевают вышиванки, а мыслят патриотически, увеличивается. И я очень надеюсь, что в будущих областном, городском советах будет высокий удельный вес депутатов – рациональных патриотов.– К сожалению, нет. Последние тенденции, которые я наблюдаю, пугают. Есть ощущение, что децентрализация по сути заканчивается. Полномочия префектов (которые назначаются президентом по согласованию с Кабмином) будут выписаны таким образом, что могут парализовать местное самоуправление. Они могут любое решение приостановить – подать в суд, а дальше разбирайтесь. Таким образом местные советы будут принуждать к тому, чтобы они сотрудничали с префектами, брали президентскую партию к себе в коалицию (даже если она им не нужна) под предлогом, что, мол, у нас префект, у нас силовой блок, и мы вам не дадим работать, если не будете с нами дружить. Такая опасность существует, исходя из тех документов, которые я видел.Очень важно, чтобы под видом административно-территориальной реформы нам не навязали конец децентрализации, который нивелирует реальный вес депутатов и увеличит государственную президентскую вертикаль, которая просто назначается. И вот такая чехарда назначений может быть реальной проблемой.– Я предполагаю, что многим кандидатам, которые пользуются авторитетом в своей ОТГ, какой-то своей ограниченной локации, будут приходить предложения от президентской политической силы: «Баллотируйтесь от нашей партии». Мы же видим, что «Слуга народа» уже отказалась от деклараций, с которыми шла на президентские и парламентские выборы – «Никаких бывших, берем только новых». Риторика поменялась – они готовы брать кого угодно.Показательный момент: 22 декабря были выборы в четырех ОТГ в Харьковской области, и в Балаклейской ОТГ, где сделали ставку на новых лиц, они проиграли действующим и популярным, которых взяли под «зеленые» знамена. Подозреваю, что «Слуга народа» пойдет по административному пути – будет уговаривать местных бизнесменов пойти под ее брендом, а иначе им организуют проблемы с бизнесом или конфликты с префектом. Такое административное давление вполне может быть. Это по сути и есть классический админресурс.Будем очень надеяться, что на будущих выборах ничего такого не случится.