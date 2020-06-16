Верховная Рада на заседании 16 июня 343 голосами приняла закон о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

По оценкам Рады, потери сферы могут составить 5,8-8,7 миллиарда гривен.Принятый закон предлагает:- снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;- на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;- предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ «О рекламе»;- на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.