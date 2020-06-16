Обыски проводятся с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятияКак сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов должностными лицами Электротяжмаша, при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя, был заключен ряд заведомо убыточных сделок.
Под видом договорных отношений с английской фирмой, поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП «Завод« Электротяжмаш» на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.
Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция предприятия, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости.
По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тысяч гривен.
Еще ряд поставок, по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациях, не была осуществлена из-за незавершения производственного цикла.
Сейчас в помещениях ГП «Завод« Электротяжмаш» проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции.
Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.