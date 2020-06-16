Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания в учреждениях образования из-за коронавируса. Позже в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что пробное ВНО проведут онлайн. Участникам обещают вернуть деньги.

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата денежных средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения. Подробная информация о возврате средств будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования.В Минобразования напомнили, что пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации проведение основной сессии ВНО может быть перенесено. Окончательное решение будет приниматься после 20 июня.Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что внешнее независимое оценивание в Украине в этом году могут отменить вообще, но пока окончательное решение не принято. По словам омбудсмена, он получил информацию из трех независимых источников.Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине должна пройти с 25 июня по 17 июля, дополнительная – с 24 июля по 10 августа.