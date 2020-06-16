Вы можете пропустить предупреждающие признаки опасной гипертонии, не увидев в них связи с повышенным артериальным давлением. Например, среди таковых может быть чувство беспокойства.

Специалисты Медицинского центра Cedars-Sinai (США) констатируют: на гипертонию могут указывать боль в груди и сильные головные боли, но существуют также более тонкие, необычные признаки, указывающие на необходимость проверить давление, которые можно пропустить.«Гипертония увеличивает риск развития некоторых смертельных осложнений, включая инсульты, сердечные приступы. Человеку с данной проблемой необходимо вносить в свой образ жизни изменения, способствующие снижению артериального давления», - подчеркивают медики.По их словам, одна из проблем состоит в том, что повышенное давление способно долго никак не проявляться – организм адаптируется к нему и может длительное время не беспокоить какими-то явными ухудшениями. Врачи предупреждают: развитие гипертонии может сопровождаться необычными на первый взгляд признаками, включая повышенное беспокойство.«Каждый из нас может испытывать беспокойно время от времени, и это нормально, учитывая напряжение, вызываемое работой и рутинными проблемами. Однако, если ваше беспокойство становится более ощутимым и не проходит, необходимо поговорить об этом со специалистом. Неконтролируемая гипертония, высокое кровяное давление могут способствовать тому, что страдает функция эмоционального контроля», - сообщили эксперты.Они замечают, что гипертония может длиться неузнанной годами. Признаками высокого кровяного давления, которое не лечилось долгое время, могут быть, помимо тревожности, эпизоды рвоты, одышки, тремор мышц, добавляют кардиологи.«Очень важно, чтобы люди с гипертонией идентифицировали состояние на ранней стадии, поскольку его прогрессирование способно провоцировать ряд смертельных осложнений. Все взрослые старше 40 лет должны периодически проверять свое кровяное давление. Снизить риск гипертонии можно, если придерживаться здорового, сбалансированного рациона, выполнять регулярные физические упражнения», - поделились медики советом.