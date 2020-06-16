За пять месяцев 2020 года крупные налогоплательщики Харькова перечислили в местные бюджеты 1 млрд. 26 млн. грн.

Об этом сообщили в офисе крупных налогоплательщиков Харькова.В местные бюджеты поступили:- налог на доходы физических лиц - 624,3 млн. грн.;- земельный налог - 136,6 млн. грн.;- налог на прибыль предприятий - 181,6 млн. грн.;- акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 52,7 млн. грн.;- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 16 млн. грн.Наибольшие суммы в местные бюджеты заплатили:- "Южная железная дорога";- АО "Харьковоблэнерго";- АО "Турбоатом";- КП "Харьковские тепловые сети";- АО "Трест Жилстрой-1";- ООО "Плариум Юкрейн";- ГП "Завод "Электротяжмаш".