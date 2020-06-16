За пять месяцев 2020 года крупные налогоплательщики Харькова перечислили в местные бюджеты 1 млрд. 26 млн. грн.

Об этом сообщили в офисе крупных налогоплательщиков Харькова.

В местные бюджеты поступили:

-  налог на доходы физических лиц - 624,3 млн. грн.;
-  земельный налог - 136,6 млн. грн.;
-  налог на прибыль предприятий - 181,6 млн. грн.;
- акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 52,7 млн. грн.;
- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 16 млн. грн.

Наибольшие суммы в местные бюджеты заплатили:

- "Южная железная дорога";
- АО "Харьковоблэнерго";
- АО "Турбоатом";
- КП "Харьковские тепловые сети";
- АО "Трест Жилстрой-1";
- ООО "Плариум Юкрейн";
- ГП "Завод "Электротяжмаш".

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