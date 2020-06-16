За пять месяцев 2020 года крупные налогоплательщики Харькова перечислили в местные бюджеты 1 млрд. 26 млн. грн.Об этом сообщили в офисе крупных налогоплательщиков Харькова.
В местные бюджеты поступили:
- налог на доходы физических лиц - 624,3 млн. грн.;
- земельный налог - 136,6 млн. грн.;
- налог на прибыль предприятий - 181,6 млн. грн.;
- акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 52,7 млн. грн.;
- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 16 млн. грн.
Наибольшие суммы в местные бюджеты заплатили:
- "Южная железная дорога";
- АО "Харьковоблэнерго";
- АО "Турбоатом";
- КП "Харьковские тепловые сети";
- АО "Трест Жилстрой-1";
- ООО "Плариум Юкрейн";
- ГП "Завод "Электротяжмаш".