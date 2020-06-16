Змеелов снял на видео кровавую стычку с 70-килограммовым питоном. Фото и ролики охотник разместил на своих платформах в сети.

Охотник на змей Майк Киммел помогает властям бороться с бирманскими питонами в регионе Эверглейдс штата Флорида. Специалист отметил, что эти змеи являются неродным видом на этих землях. Питоны уничтожили почти 90% мелких млекопитающих, поэтому их отлавливают.Во время одной из недавних вылазок, Киммел заметил большого питона. Мужчина не смог сразу оценить его размеры из-за высокой травы и решил "потанцевать с самим дьяволом", схватив змею за хвост.Питон начал сопротивляться и атаковать мужчину. В результате змея глубоко впилась змеелову в предплечье, проткнула артерию и задела нервы. Охотник отметил, что потеряв литры крови, но все же укротил питона.Киммелу пришлось перевязывать рану мешком для транспортировки змей. Также охотнику пришлось использовать снотворное для питона из-за невозможности его транспортировки.