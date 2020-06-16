Капитальный ремонт кровли выполняют коммунальщики в жилом доме по ул. Власенко, 3 в Новобаварском районе.

Как сообщила заместитель председателя Администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ Анна Беловицкая, с просьбой об обновлении покрытия кровли обратились жители дома. Адрес сразу внесли в список капитального ремонта кровель на 2020 год, и работы стартовали.- В ходе ремонта планируется залить новое бетонное основание и заменить рубероидное покрытие на площади около 900 кв. м. Также на объекте планируется обустроить новую водосточную систему протяженностью около 150 погонных метров и отремонтировать 12 оголовков, - сообщила Анна Беловицкая.Завершить работы бригады кровельщиков планируют через месяц.По словам заместителя главы райадминистрации, ремонт кровель продолжается и по другим адресам Новобаварского района, в частности, по Григоровскому шоссе, 51. Кроме того, уже завершены работы по восстановлению мягких кровель по ул. Пермской, 27 и Григоровскому шоссе, 49-а.