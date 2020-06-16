Иностранцы без удостоверяющих личность документов смогут узаконить проживание в Украине при условии проживания на ее территории не менее двух лет.

Соответствующий законопроект №2335 16 июня приняла Верховная Рада.Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, позволяющая законно находиться на территории Украины, получить вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.Получившие статус лица без гражданства и проживающие в таком статусе на территории Украины более 2 лет смогут получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.