Сейчас идет вторая очередь реконструкции трамвайного переезда на пересечении ул. Плехановской и ул. Молочной.

Дорожники уже выполнили демонтаж трамвайных путей, перекладку систем ливневой канализации, монтаж нового трамвайного полотна и приступили к бетонированию.Как сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, работы выполняются в три этапа, где каждый этап предусматривает работу на отдельном узле.- Сейчас укладывается бетон по улице Молочной. Как только эта работа будет завершена, будет обеспечен проезд всех видов транспорта. Позже будет закрыто движение по улице Плехановской, и трамваи пойдут по прямой, в частности, наиболее востребованный 27-й маршрут, по поводу которого обращаются горожане. Но нужно немножко потерпеть. Этот перекресток был аварийно-опасным именно из-за неудовлетворительного состояния трамвайных путей, - сообщил Сергей Дульфан.В департаменте отметили, что реконструкция перекрестка выполняется комплексно - с перекладкой инженерных сетей и асфальтированием проезжей части. Завершить реконструкцию на этом участке планируется в течение двух недель. Затем бригады переместятся в сторону ул. Плехановской, в район Балашовского путепровода. Обновить трамвайное полотно планируется по всей ул. Плехановской. В июле улица будет закрыта для движения транспорта.Как сообщил Сергей Дульфан, ремонтные работы ведутся не только на новых объектах, но и на тех, которые были начаты в прошлом году. Например, сейчас асфальтируют пер. Рыбасовский.- В прошлом году был выполнен ремонт трамвайного переезда на перекрестке переулка Рыбасовского и улицы Грековской. Он был не такой капитальный, как на улице Плехановской, потому что там меньше нагрузка на проезжую часть, но позволяет без проблем переезжать трамвайные пути. Также верхний слой асфальта уложен на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Далее там будут выполнены работы по пешеходной части и обустройству остановочных перронов, - рассказал о планах директор департамента.