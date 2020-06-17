Изобретательность некоторых водителей не перестает удивлять полицейских. Как только заработали камеры автоматической фиксации, сразу же посыпались вопросы вроде: «а что, если закрыть номерные знаки», «зарисовать символы», «распознает ли такие знаки камера».

К самым распространенным видам ухищрений для ухода от ответственности за нарушение ПДД на сегодняшний день являются:- радары-детекторы, которые сигнализируют о наличии на конкретном участке дороге камеры автофиксации. Есть много разновидностей, поэтому и цены стартуют от 600-700 грн и до нескольких тысяч гривен;- нанопленка, которая наносится на номерные знаки и «засвечивает» фотографию с дорожной камеры (стоимость наклейки на одну цифру – в районе 90 грн);- номера «перевертыши» (когда один знак подменяется другим с помощью нажатия кнопки (как в фильме «Такси»). Стоят порядка 14 тыс. грн за комплект (для установки спереди и сзади автомобиля);- рамки с шторками, которые закрываются по сигналу с пульта управления водителя, обойдется лихачам в пределах 2-2,5 тыс. грн;- предлагают даже «магнит-антиштраф», который крепится сзади номера, а на фронтальной стороне примагничивается железная пластинка (таким образом, некоторые цифры на номере становятся нечитаемыми). Идет в комплекте с пультом и «отмагничивается» он также по нажатию кнопки. Стоит в пределах 1 тыс. грн.- Пока что массового использования подобных средств в Украине не наблюдается. Но в соседних странах, где автофиксация уже давно, такое наблюдается. Поэтому, бесспорно, будет и у нас. Прямого запрета на использование таких пленок в правилах дорожного движения нет, но как только их станет больше, властям придется задуматься, чтобы изменить законодательство и ввести за перекрывание номеров более жесткие штрафы, чем за превышение скорости, – отметил в беседе с UBR.ua руководитель проекта «Авто 24» Сергей Матусяк.Самым, пожалуй, безопасным для водителя средством, не считая умеренной скорости на дороге, является антирадар. И о приближении к камере просигнализирует, и законом он не запрещен (хотя нужно быть готовым к тому, что иногда радары ловят посторонние сигналы, например, с раздвижных дверей супермаркета или заправки.Правилами дорожного движения четко указано, что номерной знак должен хорошо читаться на расстоянии 20 метров, иначе положен штраф. На этом и играют продавцы нанопленок, которые уверяют, что, если визуально номер видно, – значит, все в порядке.