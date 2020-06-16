КП «Харьковпарксервис» проводит набор консультантов по парковке.Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, уже более двух месяцев в Харькове внедряется реформа системы паркования, и было замечено, что харьковчане часто не могут самостоятельно разобраться в структуре и способах оплаты за парковку. Поэтому в КП «Харьковпарксервис» было решено открыть новую вакансию - для консультантов, которые будут объяснять водителям, как оплатить за парковку, какие существуют способы оплаты, которые смогут ответить на часто задаваемые вопросы и помочь горожанам избежать штрафов.
«Если вам до 30 лет, вы коммуникабельны, возможно, имеете опыт в продажах, в общении с разными типами людей, свободно владеете русским и украинским языками, подавайте заявку. Давайте делать город лучше и комфортнее вместе!» - приглашают в департаменте.
Заявку можно подать по форме до 19 июня. Вопросы можно будет задать при ее заполнении.
Напомним, что 2 апреля в Харькове ввели безналичную оплату парковки: через мобильное приложение «Е-парковка»; «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто»; с помощью смс-паркинга - для водителей, у которых нет смартфона. Также можно приобрести парковочный талон.