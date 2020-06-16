Деньги чиновник получил за снятие ограничительных мер в исполнительном производстве по неуплате алиментов.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 16 июня правоохранители задержали государственного исполнителя районного отдела государственной исполнительной службы по Харьковскому району и городу Люботин на получении неправомерной выгоды в размере 30 000 гривен за снятие ограничительных мер в виде временного ограничения в праве выезда из Украины в исполнительном производстве по неуплате алиментовСейчас следователями решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.Следственные действия продолжаются.