У студентки Харьковской государственной зооветеринарной академии (поселок Малая Даниловка, Дергачевский район), которая проживала в четвертом общежитии, подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил ректор ХГЗВА Дмитрий Барановский.— Приехала одна студентка из Краматорска. Когда она приехала, я не знаю, мы сейчас это выясняем, она делала анализы, и оттуда пришло письмо. Но ее нет, ее отец забрал. Это было в воскресенье. Когда анализ подтвердился, я не знаю. В Краматорске он подтвердился. У нее нормальное состояние, она не в больнице, — сказал Барановский.В зооветакадемии установили контактных лиц, всего восемь человек. По данным ректора, во время карантина в общежитии оставалось 70 человек.— Мы сейчас выяснили, с кем она контактировала. Работает у нас внутренний штаб, занимается первый проректор, выясняем все эти вопросы. Контактных человек восемь, наверное. Санэпидемстанция приезжала, проводила дезинфекцию, это и вчера, и сегодня было. Общежитие всегда работало. Студенты - кто уехал, кто нет. Президент сказал, никого не выгонять. Студентов в общежитии немного, из всех человек, наверное, половина, возможно, где-то подрабатывали. В четвертом общежитии на период карантина оставалось 70 человек. Остальные уезжали домой, — пояснил ректор.Несмотря на коронавирус, общежитие пока закрывать не собираются. В академии ждут результатов тестов контактных лиц.— Общежитие не закрыто. Я должен руководствоваться инструкцией. Есть санэпидемстанция. Все, что они скажут, мы все будем делать. Самостоятельных каких-то вещей, неправильных я не хочу делать. Они берут тест у контактирующих лиц, через пять дней будут результаты, а потом будут принимать решение, — подытожил Барановский.