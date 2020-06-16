Правительство Австрии намерено запретить авиаперевозчикам устанавливать цены на авиабилеты ниже 40 евро, пишет DW.

– Больше будет невозможно предлагать билеты, которые стоят дешевле фактических расходов, – сказала австрийский министр по вопросам климата и окружающей среды Леонора Гевесслер.

Также пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро за перелеты на расстояние меньше 350 километров. Австрийское правительство планирует вообще запретить короткие перелеты продолжительностью до трех часов, если на этом маршруте существует железнодорожная альтернатива.

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