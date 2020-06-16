Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые незаконно оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Сотрудники спецслужбы совместно с киберполицией и следователями Нацполиции установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепропетровщины, сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.Нанятые ими «сотрудники» кол-центра звонили гражданам от имени мобильных операторов и выуживали персональные данные, после чего получали дубликаты сим-карт. Получив информацию с телефона, злоумышленники через интернет оформляли на эти реквизиты, так называемые, быстрые кредиты и присваивали деньги.По предварительным данным следствия, за период "работы" злоумышленники успели взять кредиты от имени нескольких сотен граждан на суммы от двух до десяти тысяч гривен.– В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели десять обысков по месту работы подпольного кол-центра в Кривом Роге и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности и незаконно изготовлены дубликаты сим-карт мобильных операторов, – говорит Владислав Абдула.Двух активных участников группы задержали. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке.