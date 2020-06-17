Решение принято, несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей, большинство из которых живут в малообеспеченных семьях.

Работа оздоровительных детских лагерей до 1 июля признана нецелесообразной.Такое решение принято16 июня на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной Поэтому решение принято, несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей.По словам Степанова, дети будут приезжать в лагеря из регионов с разной эпидемобстановкой, что может способствовать распространению коронавируса.- В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным, - заявил министр.По его словам, лагеря могут открыться с 1 июля, но не раньше.- Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина, - сказал Степанов.Министр социальной политики Марина Лазебная в свою очередь отметила, что 75% детей, которые должны быть оздоровлены в этом году - дети из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке.- Поэтому давайте будем думать, прежде всего, об их здоровье. Минсоцполитики считает, что оздоровительная компания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране, - заявила министр.