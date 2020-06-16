Мешки под глазами, прыщи или тусклая кожа? Возможно, все дело в неправильном питании. Специалисты называют восемь причин. Lifehacker предлагает проверить.

Вы пьете слишком много кофе

Вы нерегулярно питаетесь

Вы налегаете на сладкое

Вы увлекаетесь диетами

Вы едите мало овощей и фруктов

Вы объедаетесь на ночь

Вы пьете мало воды

В вашем рационе нет пробиотиков

К чему это может привести: бессонница, темные круги под глазами, раздражительность, повышенная тревожность.Если вы плохо спите или чувствуете хроническую усталость, напиток будет только усугублять ваше состояние. Дело в том, что кофеин дает только видимость прилива энергии — он временно блокирует сигналы организма о сонливости (аденозиновые рецепторы). Другой момент: за метаболизм кофеина отвечает фермент печени, который кодируется геном CYP1A2. У многих людей есть вариация данного гена, которая приводит к медленной переработке кофе. В этих случаях риск развития сердечно сосудистых заболеваний будет не уменьшаться, а возрастать. Проблемы со щитовидной железой – тоже повод отказаться от кофе, поскольку он повышает уровень гормона стресса кортизола.К чему это может привести: набор веса, усталость, вздутие живота.Фрилансеры и люди, работающие удаленно, жалуются, что не могут обойти кухню стороной и постоянно что то едят. У офисных работников свои проблемы: постоянные дни рождения с пиццей и тортиками, коллеги зовут пить чай с печеньем, не хватает времени для нормального обеда, поэтому приходится спасаться перекусами на бегу. При этом нет ничего плохого, если вы съели морковные палочки между завтраком и обедом. Но обычно спонтанный перекус — это вредная еда, которая попалась вам на глаза в момент голода, скуки или «за компанию».Даже если вы весь день заняты в офисе — это не повод есть шоколадки и печенье. Перекус легко можно сделать полезным. Например, поменяв чай с печеньем на творог с ягодами или медом.К чему это может привести: акне, раздражения на коже, быстрое старение, целлюлит, лишний вес.Сладости оказывают большое влияние на качество кожи. У сахара высокий гликемический индекс — скорость, с которой он повышает уровень глюкозы в крови. Это вызывает воспалительные процессы, из за которых возникают акне, прыщи и другие проблемы.Кроме того, продукты с высоким гликемическим индексом могут разрушать коллаген и эластин, ответственные за упругость и здоровый вид кожи. Это может проявляться в виде тусклой, «усталой» кожи или целлюлита. К счастью для сладкоежек, вредные десерты легко заменить фруктами, а вместо белого сахара – использовать мед или кленовый сироп.К чему это может привести: дефицит одних элементов и избыток других, выпадение волос, ухудшение качества ногтей и кожи.Даже люди, которые стремятся правильно питаться, могут невольно себе навредить – например, продолжительными диетами, в которых повторяются одни и те же продукты. Правильное питание должно быть разнообразным и сбалансированным: например, в овощах разных цветов содержатся разные микроэлементы, поэтому нельзя каждый день есть морковь и не притрагиваться к зеленому салату.Лучший способ сохранять себя в хорошей форме — придерживаться принципов здорового питания постоянно, а не садиться на жесткую диету, которая потом может привести к срыву, говорят специалисты.К чему это может привести: недостаток витаминов и клетчатки, усталость, проблемы с пищеварением.Диета без клетчатки из свежих фруктов, овощей или злаков может привести к повышению уровня холестерина, утомляемости, проблемам с пищеварением и набору веса. При этом важно есть не только приготовленные, но и сырые овощи. Тепловая обработка уничтожает многие микроэлементы. Например, витамин B1 разрушается на 50–60% в процессе варки, а витамин C — примерно на 35%. Лук, чеснок, брокколи и кабачки лучше есть свежими или альденте.Однако некоторые овощи становятся полезнее в процессе готовки. Например, витамины в спарже лучше усваиваются после варки. Термообработка разрушает канцероген агаритин в грибах. Приготовленный шпинат позволяет получить больше цинка и железа, а тушеные томаты дают больше ликопина — мощного антиоксиданта.К чему это может привести: усталость, неглубокий сон, набор веса.Долгое время считалось, что есть на ночь не стоит совсем. Однако последние исследования не подтвердили связь между набором лишнего весом и временем последнего приема пищи. Тем не менее, если хотите хорошо себя чувствовать и не выглядеть помятым на следующий день, ложиться спать с полным желудком действительно не нужно. Тяжелая калорийная пища на ночь может негативно сказаться на качестве сна, а прерывистый сон — это большой стресс для организма.По словам диетологов, оптимальное время для последнего полноценного приема пищи — за 3–4 часа до сна.К чему это может привести: проблемы с кожей, изжога, запоры, нехватка концентрации.Вода — краеугольный камень всех обменных процессов в организме. Она обеспечивает доставку кислорода к клеткам. Когда воды не хватает, многие процессы нарушаются.В жаркую погоду, при физических нагрузках, а также в случае повышенной температуры, при отравлении или диарее нужно пить больше. Есть мнение, что во время еды пить нельзя, но это не так. Вода не влияет на кислотность и не снижает концентрацию желудочного сока.К чему это может привести: проблемы с желудком и пищеварением, слабый иммунитет.Расстройства и помятый вид может вызывать не только присутствие в организме плохих бактерий, но и недостаток хороших. Пробиотики — это продукты, содержащие живые полезные бактерии. Они помогают бороться с воспалениями, снимать синдром раздраженного кишечника и справляться с дерматитами. Кроме того, они нормализуют пищеварение, а здоровая микрофлора желудка влияет на иммунитет и самочувствие.Лучшие источники пробиотиков — кисломолочные продукты, квашеная капуста, чайный гриб, консервированные овощи без уксуса.