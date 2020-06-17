Кабмин готов отменить обязательное ношение медмасок на улицах, но планирует усилить админответственность за их отсутствие в помещениях и общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Обращаясь к главам облгосадминистраций на заседании, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантина украинцы восприняли как его отмену.- Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, - подчеркнул Шмыгаль.По его словам, в вопросе закупки средств индивидуальной защиты по областям Минздрав свою часть обязанностей выполняет.- Перечислены средства, закупаются все необходимые медицинские средства для передачи их в регионы. Но каждая область, каждое медицинское учреждение имеет свои ресурсы, - добавил чиновник.