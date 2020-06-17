Независимо от того, как именно приготовлена гороховая каша, она неизменно полезна. Незаменимым свойством гороха является тот факт, что в результате термической обработки ценные свойства не утрачиваются.

Все кто ходил в детский сад, знают вкус гороховой каши. Эксперты Lifehacker предлагают ее разнообразить.Ингредиенты:– 1 стакан сухого гороха;– соль — по вкусу;– 1 морковь;– 1 луковица;– 1 болгарский перец;– растительное масло для жарки;– 100 мл нежирных сливок;– зелень по вкусу.Приготовление: сварите горох. Очистите овощи. Морковь натрите на средней терке, лук мелко порубите, перец нарежьте кубиками. Выложите овощи на сковороду, посолите и обжарьте на растительном масле.В готовую гороховую кашу добавьте сливки и сделайте пюре с помощью толкушки или блендера. Разложите по тарелкам, сверху добавьте овощи и украсьте зеленью.Ингредиенты:– 1,5 стакана гороха;– 300 г тушенки;– 1 луковица;– 2 столовые ложки подсолнечного масла;– соль, перец — по вкусу.Приготовление: сварите горох. Тушенку положите в миску, уберите лишний жир и жидкость. Лук порежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Положите к луку тушенку и обжаривайте еще 10–15 минут. Добавьте соль и перец, хорошо помешайте, накройте крышкой и тушите 5 минут. К тушенке добавьте горох, перемешайте и подержите на огне 3 минуты.Ингредиенты:– 2 стакана гороха;– соль — по вкусу;– 2 луковицы;– 400 г грибов;– 3 столовые ложки растительного масла.Приготовление: сварите горох. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Грибы помойте и нарежьте. На растительном масле обжарьте лук до золотистой корочки, затем добавьте грибы. Обжаривайте десять минут, посолите.В приготовленный горох выложите лук и грибы, перемешайте. Накройте крышкой и оставьте томиться 20 минут. Подавайте к столу с зеленью.