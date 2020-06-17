Независимо от того, как именно приготовлена гороховая каша, она неизменно полезна. Незаменимым свойством гороха является тот факт, что в результате термической обработки ценные свойства не утрачиваются.Все кто ходил в детский сад, знают вкус гороховой каши. Эксперты Lifehacker предлагают ее разнообразить.
Со сливками и овощами
Ингредиенты:
– 1 стакан сухого гороха;
– соль — по вкусу;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец;
– растительное масло для жарки;
– 100 мл нежирных сливок;
– зелень по вкусу.
Приготовление: сварите горох. Очистите овощи. Морковь натрите на средней терке, лук мелко порубите, перец нарежьте кубиками. Выложите овощи на сковороду, посолите и обжарьте на растительном масле.
В готовую гороховую кашу добавьте сливки и сделайте пюре с помощью толкушки или блендера. Разложите по тарелкам, сверху добавьте овощи и украсьте зеленью.
С тушенкой
Ингредиенты:
– 1,5 стакана гороха;
– 300 г тушенки;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– соль, перец — по вкусу.
Приготовление: сварите горох. Тушенку положите в миску, уберите лишний жир и жидкость. Лук порежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Положите к луку тушенку и обжаривайте еще 10–15 минут. Добавьте соль и перец, хорошо помешайте, накройте крышкой и тушите 5 минут. К тушенке добавьте горох, перемешайте и подержите на огне 3 минуты.
С грибами
Ингредиенты:
– 2 стакана гороха;
– соль — по вкусу;
– 2 луковицы;
– 400 г грибов;
– 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление: сварите горох. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Грибы помойте и нарежьте. На растительном масле обжарьте лук до золотистой корочки, затем добавьте грибы. Обжаривайте десять минут, посолите.
В приготовленный горох выложите лук и грибы, перемешайте. Накройте крышкой и оставьте томиться 20 минут. Подавайте к столу с зеленью.