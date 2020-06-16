По состоянию на 16 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1018 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 599 подозрений на COVID-19, из которых 1 595 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 246 человек, из них 222 - жители Харькова. Также за это время 752 пациента выздоровели, 62 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 июня в Украине подтверждено 32 476 случаев COVID-19, из них 14 528 человек выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 новых случаев.