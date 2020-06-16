Глава ХОГА заявил о новых медработниках, которые якобы усилили работу персонала областной инфекционной больницы. Однако по словам советника Кучера, новых сотрудников в больнице нет.

16 июня на официальном сайте ХОГА была опубликована новость о том, что в Харьковской областной инфекционной больнице увеличивается количество медиков. Якобы, по словам председателя администрации, количество работников, которые прибыли для усиления работы персонала, на сегодняшний день "около десяти".Тем не менее, советник главы Харьковской областной государственной администрации Наталья Попова, на своей странице в Facebook, сделала публикацию с благодарностью к медикам больниц. В тексте Попова отметила, что новых сотрудников нет, поэтому врачам приходится работать "на максимум, которого ранее не видели".