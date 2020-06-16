События На Московском проспекте ДТП с участием четырех автомобилей (видео) Вечерний Харьков 16.06.2020 626 Видео аварии было опубликовано в Харьковском телеграм-канале "ВЕХА" Читайте также Аферисты оформляли кредиты под чужими именами Австрия запретит авиабилеты дешевле 40 евро Харьковская студентка инфицирована коронавирусом БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Аферисты оформляли кредиты под чужими именами События 16.06.2020 Лента новостей На Московском проспекте ДТП с участием четырех автомобилей (видео) 16.06.2020 Аферисты оформляли кредиты под чужими именами 16.06.2020 Австрия запретит авиабилеты дешевле 40 евро 16.06.2020 Харьковская студентка инфицирована коронавирусом 16.06.2020 В Харькове открыли необычную вакансию 16.06.2020 Какие пищевые привычки мешают хорошо выглядеть 16.06.2020 Медики сообщили новую информацию о больных коронавирусом в Харькове 16.06.2020