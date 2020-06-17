Об этом народный депутат написала на своем официальном телеграм-канале.

Народный депутат Украины Юлия Светличная сообщила о том, что «Укрзалізниця» планирует не только ремонтировать грузовые вагоны на Панютинском вагоноремонтном заводе, но и строить новые."«Укрзалізниця» планирует утвердить, кроме ремонта 1233 грузовых вагонов, также и строительство 868 новых вагонов на ПВРЗ. Это уже другой разговор! В ближайшее время члены Правления УЗ будут на предприятии.Главное, чтобы планы не остались планами. Будем контролировать", - написала нардеп.