Задержали злоумышленника в Киеве - именно там он скрывался от следствия.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, ранее суд вынес приговор 37-летнему мужчине за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины в виде одного года ограничения свободы с отбыванием наказания в Балаклейском исправительном центре. Однако, через месяц осужденный с места отбывания наказания убежал.В результате поисковых мероприятий оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его.Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 390 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.Мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.