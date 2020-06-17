Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

17 июня в 1:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе квартиры первого этажа пятиэтажного жилого дома на Салтовском шоссе.Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем был охвачен балкон и часть жилой комнаты на площади 10 кв.м. Балкон и комната были завалены большим количеством хлама и мусора, что придавало горючей нагрузки.В 1:47 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 3:35 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.